Миколаїв
Крем-гель Скіпілар д/втомлених ніг з кінським каштаном, хвощем (Cream-gel Skipilar for the tired feet with a horse-chestnut and horse-tail)

Миколаїв (адресу не вказано)
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
110.7 км
Еліксир
44,00 грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 27
113.4 км
Еліксир
44,00 грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
114.4 км
Еліксир
44,00 грн
