Вінниця
Крем-бальзам Ревматин з бджолиною отрутою (Cream-balsam Reumatin with bee poison)
Вінниця
(адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Вінниця
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
0.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "РЕВМАТИМ" ВІДНОВЛЮЮЧИЙ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ 75 мл №1
Еліксир
Еліксир
52,30
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
2.2 км
Еліксир
Еліксир
46,70
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
3.0 км
Еліксир
Еліксир
58,10
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
3.5 км
Еліксир
Еліксир
58,10
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 106
4.8 км
Еліксир
Еліксир
52,30
грн
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Козятин, вул. Грушевського Михайла, 46
59.9 км
Еліксир
Еліксир
58,10
грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Хмельницький, вул. Тернопільська, 34-А
111.9 км
Еліксир
Еліксир
58,10
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Небесної Сотні, 16
114.8 км
Еліксир
Еліксир
58,10
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, пл. Перемоги, 10
114.9 км
Еліксир
Еліксир
58,10
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Житомир, вул. Київська, 62
115.0 км
Еліксир
Еліксир
58,10
грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 77
115.9 км
Еліксир
Еліксир
58,10
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, шосе Сквирське, 224
132.8 км
Еліксир
Еліксир
52,30
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Біла Церква, вул. Гончара Олеся, 6
134.5 км
Еліксир
Еліксир
58,10
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Зенітного полку, 10-А
136.6 км
Еліксир
Еліксир
76,70
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янець-Подільський, вул. Огієнка, 57
150.5 км
Еліксир
Еліксир
58,10
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Звягель, вул. Київська, 4-А
162.6 км
Еліксир
Еліксир
52,30
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Нетішин, просп. Незалежності, 9
178.7 км
Еліксир
Еліксир
58,10
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Звенигородка, просп. Шевченка Тараса, 21
181.7 км
Еліксир
Еліксир
58,10
грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Капітанівка, вул. Соборна, 6
182.8 км
Еліксир
Еліксир
76,70
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Обухів, вул. Каштанова, 7-В
185.8 км
Еліксир
Еліксир
58,10
грн
