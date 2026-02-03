Миколаїв
Крем-бальзам Ревматин з бджолиною отрутою (Cream-balsam Reumatin with bee poison)
Крем-бальзам Ревматин з бджолиною отрутою (Cream-balsam Reumatin with bee poison)
Миколаїв
(адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Миколаїв
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
0.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "РЕВМАТИМ" ВІДНОВЛЮЮЧИЙ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ 75 мл №1
Еліксир
58,10
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
1.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "РЕВМАТИМ" ВІДНОВЛЮЮЧИЙ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ 75 мл №1
Еліксир
58,10
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 147/4
1.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "РЕВМАТИМ" ВІДНОВЛЮЮЧИЙ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 41
4.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "РЕВМАТИМ" ВІДНОВЛЮЮЧИЙ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 47
5.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "РЕВМАТИМ" ВІДНОВЛЮЮЧИЙ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Троїцька, 238-Г
6.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "РЕВМАТИМ" ВІДНОВЛЮЮЧИЙ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ 75 мл №1
Еліксир
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 9
82.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "РЕВМАТИМ" ВІДНОВЛЮЮЧИЙ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ 75 мл №1
Еліксир
58,10
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Генуезька, 3-Б
111.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "РЕВМАТИМ" ВІДНОВЛЮЮЧИЙ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ 75 мл №1
Еліксир
52,30
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
118.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "РЕВМАТИМ" ВІДНОВЛЮЮЧИЙ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ 75 мл №1
Еліксир
52,30
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
141.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "РЕВМАТИМ" ВІДНОВЛЮЮЧИЙ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ 75 мл №1
Еліксир
52,30
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
147.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "РЕВМАТИМ" ВІДНОВЛЮЮЧИЙ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ 75 мл №1
Еліксир
52,30
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
151.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "РЕВМАТИМ" ВІДНОВЛЮЮЧИЙ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ 75 мл №1
Еліксир
52,30
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
154.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "РЕВМАТИМ" ВІДНОВЛЮЮЧИЙ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ 75 мл №1
Еліксир
52,30
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 6-А
160.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "РЕВМАТИМ" ВІДНОВЛЮЮЧИЙ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ 75 мл №1
Еліксир
46,70
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 6/13
170.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "РЕВМАТИМ" ВІДНОВЛЮЮЧИЙ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ 75 мл №1
Еліксир
52,30
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Козацької Слави, 13-А
189.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "РЕВМАТИМ" ВІДНОВЛЮЮЧИЙ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ 75 мл №1
Еліксир
58,10
грн
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Марганець, вул. Київська, 147
214.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "РЕВМАТИМ" ВІДНОВЛЮЮЧИЙ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ 75 мл №1
Еліксир
58,10
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Звенигородка, просп. Шевченка Тараса, 21
246.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "РЕВМАТИМ" ВІДНОВЛЮЮЧИЙ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ 75 мл №1
Еліксир
58,10
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 5
247.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "РЕВМАТИМ" ВІДНОВЛЮЮЧИЙ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ 75 мл №1
Еліксир
58,10
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Ювілейний, 29
248.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "РЕВМАТИМ" ВІДНОВЛЮЮЧИЙ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ 75 мл №1
Еліксир
58,10
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Сміла, вул. Чорновола В'ячеслава, 5/1
251.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "РЕВМАТИМ" ВІДНОВЛЮЮЧИЙ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ 75 мл №1
Еліксир
58,10
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 14
253.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "РЕВМАТИМ" ВІДНОВЛЮЮЧИЙ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ 75 мл №1
Еліксир
52,30
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
253.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "РЕВМАТИМ" ВІДНОВЛЮЮЧИЙ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ 75 мл №1
Еліксир
52,30
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
256.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "РЕВМАТИМ" ВІДНОВЛЮЮЧИЙ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ 75 мл №1
Еліксир
69,00
грн
