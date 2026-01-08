Київ
Крем-бальзам Ревматин з бджолиною отрутою (Cream-balsam Reumatin with bee poison)
Львів
(адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Львів
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Зелена, 147
4.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "РЕВМАТИМ" ВІДНОВЛЮЮЧИЙ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ 75 мл №1
Еліксир
58,10
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Львів, просп. Червоної Калини, 109
6.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "РЕВМАТИМ" ВІДНОВЛЮЮЧИЙ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ 75 мл №1
Еліксир
58,10
грн
Забронювати
В містах поряд
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Дрогобич, пл. Ринок, 27
65.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "РЕВМАТИМ" ВІДНОВЛЮЮЧИЙ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ 75 мл №1
Еліксир
58,10
грн
Забронювати
Економна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Руська, 7
79.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "РЕВМАТИМ" ВІДНОВЛЮЮЧИЙ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ 75 мл №1
Еліксир
58,10
грн
Забронювати
Економна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 28
113.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "РЕВМАТИМ" ВІДНОВЛЮЮЧИЙ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ 75 мл №1
Еліксир
58,10
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
113.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "РЕВМАТИМ" ВІДНОВЛЮЮЧИЙ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ 75 мл №1
Еліксир
46,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Крихівці, вул. Слобідська, 2
113.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "РЕВМАТИМ" ВІДНОВЛЮЮЧИЙ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ 75 мл №1
Еліксир
52,30
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Володимир, вул. Ковельська, 12
114.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "РЕВМАТИМ" ВІДНОВЛЮЮЧИЙ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ 75 мл №1
Еліксир
58,10
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 164
114.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "РЕВМАТИМ" ВІДНОВЛЮЮЧИЙ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ 75 мл №1
Еліксир
58,10
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Національної Гвардії, 14-В
114.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "РЕВМАТИМ" ВІДНОВЛЮЮЧИЙ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ 75 мл №1
Еліксир
58,10
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, пл. Перемоги, 4-Б
115.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "РЕВМАТИМ" ВІДНОВЛЮЮЧИЙ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ 75 мл №1
Еліксир
52,30
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Лесі Українки, 61
137.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "РЕВМАТИМ" ВІДНОВЛЮЮЧИЙ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ 75 мл №1
Еліксир
58,10
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Липинського, 7
139.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "РЕВМАТИМ" ВІДНОВЛЮЮЧИЙ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ 75 мл №1
Еліксир
52,30
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чортків, вул. Бандери Степана, 11
157.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "РЕВМАТИМ" ВІДНОВЛЮЮЧИЙ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ 75 мл №1
Еліксир
58,10
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чортків, вул. Шевченка Тараса, 14
157.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "РЕВМАТИМ" ВІДНОВЛЮЮЧИЙ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ 75 мл №1
Еліксир
52,30
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ковель, бульв. Лесі Українки, 11
160.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "РЕВМАТИМ" ВІДНОВЛЮЮЧИЙ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ 75 мл №1
Еліксир
52,30
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Свалява, вул. Головна, 76/15
162.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "РЕВМАТИМ" ВІДНОВЛЮЮЧИЙ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ 75 мл №1
Еліксир
52,30
грн
Забронювати
Економна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 19/21
181.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "РЕВМАТИМ" ВІДНОВЛЮЮЧИЙ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ 75 мл №1
Еліксир
52,30
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Відінська, 48
181.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "РЕВМАТИМ" ВІДНОВЛЮЮЧИЙ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ 75 мл №1
Еліксир
52,30
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мукачево, пл. Кирила і Мефодія, 16
181.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "РЕВМАТИМ" ВІДНОВЛЮЮЧИЙ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ 75 мл №1
Еліксир
52,30
грн
Забронювати
Показати більше
