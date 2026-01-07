Київ
Крем-бальзам Ревматин з бджолиною отрутою (Cream-balsam Reumatin with bee poison)
Крем-бальзам Ревматин з бджолиною отрутою (Cream-balsam Reumatin with bee poison)
Київ
(адресу не вказано)
Доступно в 53 аптеках у Київ
Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
1.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "РЕВМАТИМ" ВІДНОВЛЮЮЧИЙ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ 75 мл №1
Еліксир
58,10
грн
Забронювати
Віталюкс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, узвіз Кловський, 14/24
1.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "РЕВМАТИМ" ВІДНОВЛЮЮЧИЙ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ 75 мл №1
Еліксир
58,10
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
2.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "РЕВМАТИМ" ВІДНОВЛЮЮЧИЙ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ 75 мл №1
Еліксир
52,30
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
2.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "РЕВМАТИМ" ВІДНОВЛЮЮЧИЙ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ 75 мл №1
Еліксир
52,30
грн
Забронювати
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Жилянська, 69/71
2.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "РЕВМАТИМ" ВІДНОВЛЮЮЧИЙ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ 75 мл №1
Еліксир
58,10
грн
Забронювати
Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
2.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "РЕВМАТИМ" ВІДНОВЛЮЮЧИЙ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ 75 мл №1
Еліксир
76,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "РЕВМАТИМ" ВІДНОВЛЮЮЧИЙ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ 75 мл №1
Еліксир
58,10
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16-А
2.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "РЕВМАТИМ" ВІДНОВЛЮЮЧИЙ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ 75 мл №1
Еліксир
58,10
грн
Забронювати
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Липківського Василя, 1-А
2.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "РЕВМАТИМ" ВІДНОВЛЮЮЧИЙ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ 75 мл №1
Еліксир
52,30
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Тютюнника Василя, 37/1
3.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "РЕВМАТИМ" ВІДНОВЛЮЮЧИЙ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ 75 мл №1
Еліксир
76,70
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
3.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "РЕВМАТИМ" ВІДНОВЛЮЮЧИЙ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ 75 мл №1
Еліксир
76,70
грн
Забронювати
Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
3.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "РЕВМАТИМ" ВІДНОВЛЮЮЧИЙ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ 75 мл №1
Еліксир
58,10
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
4.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "РЕВМАТИМ" ВІДНОВЛЮЮЧИЙ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ 75 мл №1
Еліксир
52,30
грн
Забронювати
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 170/172
4.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "РЕВМАТИМ" ВІДНОВЛЮЮЧИЙ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ 75 мл №1
Еліксир
58,10
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 143/2
4.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "РЕВМАТИМ" ВІДНОВЛЮЮЧИЙ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ 75 мл №1
Еліксир
52,30
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
4.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "РЕВМАТИМ" ВІДНОВЛЮЮЧИЙ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ 75 мл №1
Еліксир
58,10
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Аболмасова Андрія, 6
4.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "РЕВМАТИМ" ВІДНОВЛЮЮЧИЙ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ 75 мл №1
Еліксир
46,70
грн
Забронювати
Аптека вашої сім'ї
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 6-Б
5.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "РЕВМАТИМ" ВІДНОВЛЮЮЧИЙ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ 75 мл №1
Еліксир
58,10
грн
Забронювати
Аптекар
Відчинено
Цілодобово
Київ, просп. Голосіївський, 15
5.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "РЕВМАТИМ" ВІДНОВЛЮЮЧИЙ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ 75 мл №1
Еліксир
58,10
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
5.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "РЕВМАТИМ" ВІДНОВЛЮЮЧИЙ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ 75 мл №1
Еліксир
46,70
грн
Забронювати
