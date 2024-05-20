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БАЛБЗАМ ДЛЯ ЯСЕН ШАВЛІЯ 30 мл - Одеса (103562) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
272,71
Економія: -34,64 грн
238,07 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
Всього: упаковка (1)
268,59
Економія: -37,29 грн
231,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Висоцького, 23
Всього: упаковка (1)
239,36
Економія: -21,06 грн
218,30 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Бершадь, вул. Мудрого Ярослава, 3
Всього: упаковка (1)
256,30
Економія: -35,97 грн
220,33 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кропивницький, вул. Жадова Генерала, 28
Всього: упаковка (2)
286,44
Економія: -50,82 грн
235,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 13-Г
Всього: упаковка (2)
270,50
Економія: -32,84 грн
237,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Всього: упаковка (1)
257,14
Економія: -19,35 грн
237,79 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 116
Всього: упаковка (1)
245,57
Економія: -11,98 грн
233,59 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 335
Всього: упаковка (1)
260,71
Економія: -22,85 грн
237,86 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Зодчих, 2-Б
Всього: упаковка (2)
263,93
Економія: -25,95 грн
237,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Пирогова, 111-А
Всього: упаковка (1)
263,77
Економія: -36,96 грн
226,81 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 112-А
Всього: упаковка (1)
258,39
Економія: -22,75 грн
235,64 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Всього: упаковка (1)
252,53
Економія: -20,82 грн
231,71 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
Всього: упаковка (1)
254,94
Економія: -19,81 грн
235,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Волонтерська, 4
Всього: упаковка (1)
259,51
Економія: -18,45 грн
241,06 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 3
Всього: упаковка (1)
231,93
Економія: -11,20 грн
220,73 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
Всього: упаковка (2)
272,41
Економія: -39,94 грн
232,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 65
Всього: упаковка (1)
263,65
Економія: -26,07 грн
237,58 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А
Всього: упаковка (3)
270,17
Економія: -32,60 грн
237,57 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Крюківщина, вул. Одеська, 70-Б
Всього: упаковка (1)
250,95
Економія: -14,86 грн
236,09 грн