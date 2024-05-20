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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "БАДЯГА"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ "БАДЯГА" туба 25 г - Одеса (112899) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 16/1
Всього: упаковка (2)
19,95
Економія: -1,43 грн
18,52 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
Всього: упаковка (1)
26,09
Економія: -4,36 грн
21,73 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
Всього: упаковка (1)
23,26
Економія: -1,44 грн
21,82 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (1)
30,20
Економія: -0,91 грн
29,29 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
25,54
Економія: -3,80 грн
21,74 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 98
Всього: упаковка (1)
25,18
Економія: -3,38 грн
21,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Всього: упаковка (1)
23,78
Економія: -1,93 грн
21,85 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (1)
30,20
Економія: -0,91 грн
29,29 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 139
Всього: упаковка (1)
25,81
Економія: -4,07 грн
21,74 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Паустовського, 6
Всього: упаковка (1)
20,39
Економія: -1,81 грн
18,58 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Крижанівка, вул. Палія Семена, 99-Б
Всього: упаковка (1)
24,27
Економія: -2,53 грн
21,74 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Великодолинське, вул. Центральна, 128
Всього: упаковка (1)
22,84
Економія: -4,17 грн
18,67 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 18-Г
Всього: упаковка (1)
25,37
Економія: -3,97 грн
21,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Роздільна, вул. Привокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
21,23
Економія: -2,53 грн
18,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Очаків, вул. Першотравнева, 38-А
Всього: упаковка (1)
25,11 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
Всього: упаковка (1)
21,16
Економія: -2,51 грн
18,65 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, вул. Карпенка Генерала, 20/1
Всього: упаковка (1)
26,09
Економія: -4,34 грн
21,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Крилова, 38
Всього: упаковка (1)
26,53
Економія: -4,78 грн
21,75 грн
Фармакопійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
Всього: упаковка (2)
21,22
Економія: -2,61 грн
18,61 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
Всього: упаковка (1)
20,02
Економія: -1,43 грн
18,59 грн