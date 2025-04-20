Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках у Запоріжжя
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
669,28
Економія при броні: -31,84 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
846,60
Економія при броні: -49,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
335,00
Економія при броні: -16,28 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
869,00
Економія при броні: -72,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
177,82
Економія при броні: -18,38 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
3.8 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
889,10
Економія при броні: -92,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
866,40
Економія при броні: -69,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 24
4.5 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
889,10
Економія при броні: -92,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
693,12
Економія при броні: -55,68 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 9-Б
4.9 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
848,20
Економія при броні: -51,40 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Святого Миколая / Поштова, 6/25
5.0 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
533,46
Економія при броні: -55,38 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
6.6 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
501,96
Економія при броні: -23,88 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
7.9 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
889,10
Економія при броні: -92,30 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 4
8.1 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
875,70
Економія при броні: -78,90 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
8.4 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
885,10
Економія при броні: -88,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
8.8 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
889,10
Економія при броні: -92,30 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
8.8 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
533,46
Економія при броні: -55,38 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
8.9 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
889,90
Економія при броні: -93,10 грн