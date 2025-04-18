Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 37 аптеках у Одеса
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
889,90
Економія при броні: -85,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
889,10
Економія при броні: -84,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
875,30
Економія при броні: -70,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
837,40
Економія при броні: -32,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
3.5 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
844,30
Економія при броні: -39,60 грн
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
3.9 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
837,40
Економія при броні: -32,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Європейська, 72
4.0 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
889,10
Економія при броні: -84,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 71
4.2 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
889,10
Економія при броні: -84,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 56
4.5 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
846,30
Економія при броні: -41,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 71
4.7 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
889,90
Економія при броні: -85,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 71
4.7 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
866,40
Економія при броні: -61,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 77
4.8 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
170,14
Економія при броні: -9,20 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
5.0 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 80
5.1 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
866,40
Економія при броні: -61,70 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
5.3 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
875,30
Економія при броні: -70,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Лесі Українки, 16
5.4 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
711,28
Економія при броні: -67,52 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Лесі Українки, 23
5.6 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
889,10
Економія при броні: -84,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 27
5.9 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
889,70
Економія при броні: -85,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 31
6.5 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
882,90
Економія при броні: -78,20 грн