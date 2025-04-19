Львів (адресу не вказано)
Доступно в 89 аптеках у Львів
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
502,44
Економія при броні: -30,30 грн
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
882,10
Економія при броні: -95,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
889,90
Економія при броні: -103,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
788,50
Економія при броні: -1,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
789,30
Економія при броні: -2,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
889,90
Економія при броні: -103,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
850,70
Економія при броні: -63,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
848,20
Економія при броні: -61,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
875,70
Економія при броні: -88,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
882,10
Економія при броні: -95,20 грн
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
1.2 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
889,10
Економія при броні: -102,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Горської, 9
1.2 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум