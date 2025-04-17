Київ (адресу не вказано)
Доступно в 151 аптеках у Київ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
334,96
Економія при броні: -4,44 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
889,10
Економія при броні: -62,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
893,00
Економія при броні: -66,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
889,10
Економія при броні: -62,80 грн
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
1.6 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
869,00
Економія при броні: -42,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
889,10
Економія при броні: -62,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
885,10
Економія при броні: -58,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
2.0 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
869,00
Економія при броні: -42,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
2.0 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
893,00
Економія при броні: -66,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
2.1 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
889,10
Економія при броні: -62,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
2.4 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
889,10
Економія при броні: -62,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
2.5 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
711,28
Економія при броні: -50,24 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.7 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
896,00
Економія при броні: -69,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
869,00
Економія при броні: -42,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
3.6 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
889,10
Економія при броні: -62,80 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 4
3.9 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
885,10
Економія при броні: -58,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 26-А
3.9 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
889,90
Економія при броні: -63,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Міхновського Миколи / Підвисоцького Професора, 26/1
4.1 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
711,92
Економія при броні: -50,88 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
4.1 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
889,10
Економія при броні: -62,80 грн