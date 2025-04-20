Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 39 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.1 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 10
2.7 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
874,70
Економія при броні: -95,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
786,10
Економія при броні: -6,60 грн
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
786,10
Економія при броні: -6,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.1 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
782,40
Економія при броні: -2,90 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
3.2 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 54
3.4 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 11
3.5 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
783,10
Економія при броні: -3,60 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
3.6 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 30
4.4 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
875,70
Економія при броні: -96,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 3-Г
4.6 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
875,70
Економія при броні: -96,20 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 19-Б
5.1 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
782,40
Економія при броні: -2,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 10/7
5.5 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. 30 Років Перемоги, 1
6.1 км
Гепаметіон® ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №5
Корпорація Артеріум