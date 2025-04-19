Грипоцитрон (Gripocitron)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 146 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Грипоцитрон Хот лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
190,40 грн
Грипоцитрон Хот оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
190,40 грн
Грипоцитрон Форте порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
202,00 грн
Грипоцитрон Кідс лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Грипоцитрон Кідс оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Грипоцитрон Хот лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
190,40 грн
Грипоцитрон Хот оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
190,40 грн
Грипоцитрон Форте порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
202,00 грн
Грипоцитрон Кідс лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Грипоцитрон Кідс оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Грипоцитрон Хот оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
190,40 грн
Грипоцитрон Хот лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
190,40 грн
Грипоцитрон Форте порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
202,00 грн
Грипоцитрон Кідс лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Грипоцитрон Кідс оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Грипоцитрон Хот лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
190,40 грн
Грипоцитрон Хот оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
190,40 грн
Грипоцитрон Форте порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
202,00 грн
Грипоцитрон Кідс оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Грипоцитрон Кідс лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Грипоцитрон Хот оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
210,00
Економія при броні: -27,00 грн
Грипоцитрон Хот лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
190,41
Економія при броні: -1,41 грн
Грипоцитрон Форте порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
220,00
Економія при броні: -19,00 грн
Грипоцитрон Кідс оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
Грипоцитрон Кідс лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Грипоцитрон Хот оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
210,00
Економія при броні: -27,00 грн
Грипоцитрон Хот лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
210,00
Економія при броні: -21,00 грн
Грипоцитрон Форте порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
202,06
Економія при броні: -1,06 грн
Грипоцитрон Кідс оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Грипоцитрон Кідс лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Грипоцитрон Хот оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
Грипоцитрон Хот лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
190,40 грн
Грипоцитрон Форте порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
202,00 грн
Грипоцитрон Кідс оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Грипоцитрон Кідс лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Грипоцитрон Хот оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
190,40 грн
Грипоцитрон Хот лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
190,40 грн
Грипоцитрон Форте порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
202,00 грн
Грипоцитрон Кідс лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Грипоцитрон Кідс оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Грипоцитрон Хот лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
190,40 грн
Грипоцитрон Хот оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
190,40 грн
Грипоцитрон Форте порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
202,00 грн
Грипоцитрон Кідс лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Грипоцитрон Кідс оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Грипоцитрон Хот лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
190,40 грн
Грипоцитрон Хот оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
190,40 грн
Грипоцитрон Форте порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
202,00 грн
Грипоцитрон Кідс лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Грипоцитрон Кідс оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Грипоцитрон Хот оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
190,40 грн
Грипоцитрон Хот лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
190,40 грн
Грипоцитрон Форте порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
202,00 грн
Грипоцитрон Кідс лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Грипоцитрон Кідс оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Грипоцитрон Хот лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
199,46
Економія при броні: -10,46 грн
Грипоцитрон Хот оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
190,40 грн
Грипоцитрон Форте порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
202,00 грн
Грипоцитрон Кідс лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Грипоцитрон Кідс оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Грипоцитрон Хот оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
190,40 грн
Грипоцитрон Хот лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
190,40 грн
Грипоцитрон Форте порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
202,00 грн
Грипоцитрон Кідс оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Грипоцитрон Кідс лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Грипоцитрон Хот оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
190,40 грн
Грипоцитрон Хот лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
190,40 грн
Грипоцитрон Форте порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
202,00 грн
Грипоцитрон Кідс оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Грипоцитрон Кідс лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Грипоцитрон Хот лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
190,40 грн
Грипоцитрон Хот оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
190,40 грн
Грипоцитрон Форте порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
202,00 грн
Грипоцитрон Кідс лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Грипоцитрон Кідс оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Грипоцитрон Хот лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
199,46
Економія при броні: -10,46 грн
Грипоцитрон Хот оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
190,40 грн
Грипоцитрон Форте порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
202,06
Економія при броні: -1,06 грн
Грипоцитрон Кідс оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Грипоцитрон Кідс лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Грипоцитрон Хот оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
190,40 грн
Грипоцитрон Хот лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
190,40 грн
Грипоцитрон Форте порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
202,00 грн
Грипоцитрон Кідс лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Грипоцитрон Кідс оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Грипоцитрон Хот оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
190,40 грн
Грипоцитрон Хот лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
190,40 грн
Грипоцитрон Форте порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
202,00 грн
Грипоцитрон Кідс лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Грипоцитрон Кідс оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
Грипоцитрон Хот лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
190,41
Економія при броні: -1,41 грн
Грипоцитрон Хот оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
190,40 грн
Грипоцитрон Форте порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
202,00 грн
Грипоцитрон Кідс лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Грипоцитрон Кідс оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Грипоцитрон Хот лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
190,40 грн
Грипоцитрон Хот оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
190,40 грн
Грипоцитрон Форте порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
202,00 грн
Грипоцитрон Кідс лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Грипоцитрон Кідс оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн