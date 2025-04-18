Грипоцитрон (Gripocitron)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 105 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Грипоцитрон Хот оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
190,40 грн
Грипоцитрон Хот лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
190,40 грн
Грипоцитрон Форте порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
202,00 грн
Грипоцитрон Кідс лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Грипоцитрон Кідс оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Грипоцитрон Хот лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
79,41
Економія при броні: -3,82 грн
Грипоцитрон Хот оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
190,40 грн
Грипоцитрон Форте порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
202,00 грн
Грипоцитрон Кідс лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Грипоцитрон Кідс оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Грипоцитрон Хот лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
190,40 грн
Грипоцитрон Хот оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
190,40 грн
Грипоцитрон Форте порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
202,00 грн
Грипоцитрон Кідс лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Грипоцитрон Кідс оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Грипоцитрон Хот лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
190,40 грн
Грипоцитрон Хот оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
190,40 грн
Грипоцитрон Форте порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
202,00 грн
Грипоцитрон Кідс оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Грипоцитрон Кідс лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Грипоцитрон Хот оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
190,40 грн
Грипоцитрон Хот лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
190,40 грн
Грипоцитрон Форте порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
202,00 грн
Грипоцитрон Кідс лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Грипоцитрон Кідс оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Грипоцитрон Хот оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
190,40 грн
Грипоцитрон Хот лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
190,40 грн
Грипоцитрон Форте порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
202,00 грн
Грипоцитрон Кідс лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Грипоцитрон Кідс оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Грипоцитрон Кідс лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
Грипоцитрон Форте порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
Грипоцитрон Кідс оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Грипоцитрон Хот лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
190,40 грн
Грипоцитрон Форте порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
202,00 грн
Грипоцитрон Хот оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
Грипоцитрон Кідс лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Грипоцитрон Кідс оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Грипоцитрон Хот лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
190,40 грн
Грипоцитрон Хот оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
190,40 грн
Грипоцитрон Форте порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
202,00 грн
Грипоцитрон Кідс лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Грипоцитрон Кідс оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Грипоцитрон Хот оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
190,40 грн
Грипоцитрон Хот лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
190,40 грн
Грипоцитрон Форте порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
202,00 грн
Грипоцитрон Кідс лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Грипоцитрон Кідс оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Грипоцитрон Хот лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
190,40 грн
Грипоцитрон Хот оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
168,00
Економія при броні: -8,16 грн
Грипоцитрон Форте порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
202,00 грн
Грипоцитрон Кідс лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Грипоцитрон Кідс оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Грипоцитрон Хот лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
190,40 грн
Грипоцитрон Хот оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
190,40 грн
Грипоцитрон Форте порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
202,00 грн
Грипоцитрон Кідс лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Грипоцитрон Кідс оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Грипоцитрон Хот оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
190,40 грн
Грипоцитрон Хот лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
190,40 грн
Грипоцитрон Форте порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
202,00 грн
Грипоцитрон Кідс лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Грипоцитрон Кідс оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Грипоцитрон Хот лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
190,40 грн
Грипоцитрон Хот оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
190,40 грн
Грипоцитрон Форте порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
202,00 грн
Грипоцитрон Кідс оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Грипоцитрон Кідс лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Грипоцитрон Кідс оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
Грипоцитрон Кідс лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
Грипоцитрон Форте порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
202,00 грн
Грипоцитрон Хот оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
Грипоцитрон Хот лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
233,20
Економія при броні: -2,40 грн
Грипоцитрон Кідс лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Грипоцитрон Кідс оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Грипоцитрон Хот лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
190,40 грн
Грипоцитрон Хот оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
190,40 грн
Грипоцитрон Форте порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
202,00 грн
Грипоцитрон Кідс оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Грипоцитрон Кідс лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
Грипоцитрон Кідс оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
Грипоцитрон Хот лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
190,40 грн
Грипоцитрон Хот оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
190,40 грн
Грипоцитрон Форте порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
202,00 грн
Грипоцитрон Кідс лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
Грипоцитрон Хот лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
190,40 грн
Грипоцитрон Хот оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
190,40 грн
Грипоцитрон Форте порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
202,00 грн
Грипоцитрон Кідс оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Грипоцитрон Кідс лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
4.3 км
Грипоцитрон Хот лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
190,40 грн
Грипоцитрон Хот оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
190,40 грн
Грипоцитрон Форте порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
202,00 грн
Грипоцитрон Кідс лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Грипоцитрон Кідс оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн