Грипоцитрон (Gripocitron)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 46 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Грипоцитрон Хот оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
168,10 грн
Грипоцитрон Форте порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
220,00
Економія при броні: -26,50 грн
Грипоцитрон Хот лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
Грипоцитрон Кідс лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Грипоцитрон Кідс оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Грипоцитрон Хот оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
168,10 грн
Грипоцитрон Хот лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
233,20
Економія при броні: -17,70 грн
Грипоцитрон Форте порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,40 грн
Грипоцитрон Кідс оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Грипоцитрон Кідс лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Грипоцитрон Хот оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
168,10 грн
Грипоцитрон Хот лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
Грипоцитрон Форте порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,40 грн
Грипоцитрон Кідс оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Грипоцитрон Кідс лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Грипоцитрон Хот оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
168,10 грн
Грипоцитрон Хот лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
233,20 грн
Грипоцитрон Форте порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,40 грн
Грипоцитрон Кідс оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Грипоцитрон Кідс лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Грипоцитрон Хот оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
168,10 грн
Грипоцитрон Форте порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
221,30
Економія при броні: -27,80 грн
Грипоцитрон Хот лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
233,20 грн
Грипоцитрон Кідс лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Грипоцитрон Кідс оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Грипоцитрон Хот оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
168,10 грн
Грипоцитрон Хот лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
233,20 грн
Грипоцитрон Форте порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,40 грн
Грипоцитрон Кідс оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Грипоцитрон Кідс лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Грипоцитрон Хот оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
168,10 грн
Грипоцитрон Хот лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
233,20 грн
Грипоцитрон Форте порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,40 грн
Грипоцитрон Кідс оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Грипоцитрон Кідс лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Грипоцитрон Хот оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
168,10 грн
Грипоцитрон Хот лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
233,20 грн
Грипоцитрон Форте порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,40 грн
Грипоцитрон Кідс лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Грипоцитрон Кідс оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Грипоцитрон Хот оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
168,10 грн
Грипоцитрон Хот лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
233,20 грн
Грипоцитрон Форте порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,40 грн
Грипоцитрон Кідс оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Грипоцитрон Кідс лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Грипоцитрон Хот оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
168,10 грн
Грипоцитрон Хот лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
233,20 грн
Грипоцитрон Форте порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,40 грн
Грипоцитрон Кідс оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Грипоцитрон Кідс лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Грипоцитрон Хот оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
168,10 грн
Грипоцитрон Хот лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
233,20 грн
Грипоцитрон Форте порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,40 грн
Грипоцитрон Кідс лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Грипоцитрон Кідс оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Грипоцитрон Хот оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
168,10 грн
Грипоцитрон Хот лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
233,20 грн
Грипоцитрон Форте порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,40 грн
Грипоцитрон Кідс лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Грипоцитрон Кідс оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Грипоцитрон Хот оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
168,10 грн
Грипоцитрон Хот лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
233,20 грн
Грипоцитрон Форте порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,40 грн
Грипоцитрон Кідс оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Грипоцитрон Кідс лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Грипоцитрон Хот оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
168,10 грн
Грипоцитрон Хот лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
233,20 грн
Грипоцитрон Форте порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,40 грн
Грипоцитрон Кідс лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Грипоцитрон Кідс оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Грипоцитрон Хот оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
168,10 грн
Грипоцитрон Форте порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
202,00
Економія при броні: -8,50 грн
Грипоцитрон Хот лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
114,60
Економія при броні: -6,85 грн
Грипоцитрон Кідс оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Грипоцитрон Кідс лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Грипоцитрон Хот оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
168,10 грн
Грипоцитрон Хот лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
233,20 грн
Грипоцитрон Форте порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,40 грн
Грипоцитрон Кідс лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Грипоцитрон Кідс оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Грипоцитрон Хот оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
168,10 грн
Грипоцитрон Хот лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
233,20 грн
Грипоцитрон Форте порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,40 грн
Грипоцитрон Кідс оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Грипоцитрон Кідс лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 27
1.2 км
Грипоцитрон Хот оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
168,10 грн
Грипоцитрон Хот лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
233,20 грн
Грипоцитрон Форте порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,40 грн
Грипоцитрон Кідс лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Грипоцитрон Кідс оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Грипоцитрон Хот оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
168,10 грн
Грипоцитрон Хот лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
233,20 грн
Грипоцитрон Форте порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,40 грн
Грипоцитрон Кідс оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Грипоцитрон Кідс лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Грипоцитрон Хот лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
233,20
Економія при броні: -17,70 грн
Грипоцитрон Хот оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
233,20
Економія при броні: -11,70 грн
Грипоцитрон Кідс оранж порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
Грипоцитрон Форте порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,40 грн
Грипоцитрон Кідс лимон порошок для орального розчину пакет 4 г №10
Корпорація Здоров'я
247,90 грн