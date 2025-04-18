Київ (адресу не вказано)
Доступно в 285 аптеках у Київ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Лацеран таблетки 5 мг блістер №28
САН
134,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Лацеран таблетки 5 мг блістер №28
САН
134,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Лацеран таблетки 5 мг блістер №28
САН
134,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Лацеран таблетки 5 мг блістер №28
САН
137,50
Економія при броні: -11,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Лацеран таблетки 5 мг блістер №28
САН
134,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Лацеран таблетки 5 мг блістер №28
САН
134,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Лацеран таблетки 5 мг блістер №28
САН
134,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Лацеран таблетки 5 мг блістер №28
САН
134,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Лацеран таблетки 5 мг блістер №28
САН
134,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Лацеран таблетки 5 мг блістер №28
САН
134,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Лацеран таблетки 5 мг блістер №28
САН
134,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Лацеран таблетки 5 мг блістер №28
САН
134,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Лацеран таблетки 5 мг блістер №28
САН
134,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Лацеран таблетки 5 мг блістер №28
САН
134,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
Лацеран таблетки 5 мг блістер №28
САН
134,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
Лацеран таблетки 5 мг блістер №28
САН
134,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
2.0 км
Лацеран таблетки 5 мг блістер №28
САН
134,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
2.0 км
Лацеран таблетки 5 мг блістер №28
САН
134,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
Лацеран таблетки 5 мг блістер №28
САН
134,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
2.1 км
Лацеран таблетки 5 мг блістер №28
САН
134,30 грн