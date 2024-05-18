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АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 150 мл, №1 - Харків (429965) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 355 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1)
301,39 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (2)
260,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (3)
305,43
Економія: -46,31 грн
259,12 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (4)
284,80 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (2)
269,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (2)
319,17
Економія: -56,45 грн
262,72 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (3)
295,53 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
283,91 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
283,38 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
303,76 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
322,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
302,99
Економія: -31,68 грн
271,31 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (2)
289,30 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
288,54 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (9)
305,88
Економія: -45,52 грн
260,36 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
288,26 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
300,37 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (1)
273,55 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
Всього: упаковка (2)
303,22 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: упаковка (1)
287,85 грн