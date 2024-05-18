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АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний балончик 50 мл, №1 - Харків (236851) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 177 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
185,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2)
220,50
Економія: -36,16 грн
184,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (2)
223,28
Економія: -38,79 грн
184,49 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (2)
297,40
Економія: -104,70 грн
192,70 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
280,00
Економія: -84,50 грн
195,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (222)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
205,00 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
199,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (3)
217,18
Економія: -31,74 грн
185,44 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (3)
226,82
Економія: -30,58 грн
196,24 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (3)
212,74 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (2)
214,99
Економія: -22,30 грн
192,69 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
212,84 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
214,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (4)
233,44
Економія: -35,01 грн
198,43 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (2)
228,24
Економія: -29,86 грн
198,38 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (1)
211,03 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (2)
217,17
Економія: -53,71 грн
163,46 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
187,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (2)
209,51
Економія: -26,62 грн
182,89 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (1)
301,80
Економія: -109,10 грн
192,70 грн