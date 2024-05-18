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АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл, №1 - Харків (236850) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 400 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1)
154,71 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (2)
140,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (3)
163,95
Економія: -26,66 грн
137,29 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (8)
162,12 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
147,12 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (2)
159,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (4)
169,16
Економія: -31,88 грн
137,28 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
159,52 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (4)
161,04 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
152,79 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
158,98 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (3)
168,50
Економія: -22,46 грн
146,04 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
151,87 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (3)
155,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (6)
167,58
Економія: -25,62 грн
141,96 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
155,18 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
156,01 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (2)
155,97 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (2)
155,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
Всього: упаковка (2)
154,99 грн