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Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер, №14 - Львів (138760) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 263 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
130,11 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (3)
153,65
Економія: -21,80 грн
131,85 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
151,50
Економія: -16,91 грн
134,59 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
144,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
128,75 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
151,38 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (4), блістер (1)
192,50
Економія: -58,30 грн
134,20 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
144,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
174,50
Економія: -39,91 грн
134,59 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
155,50
Економія: -20,91 грн
134,59 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
144,50 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (4), блістер (1)
142,71
Економія: -11,85 грн
130,86 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (2)
188,20
Економія: -54,00 грн
134,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (4)
156,95
Економія: -25,96 грн
130,99 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
144,50 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (3)
148,50
Економія: -13,91 грн
134,59 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (8)
169,99
Економія: -35,40 грн
134,59 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
144,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
158,50
Економія: -23,91 грн
134,59 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (1)
144,50 грн