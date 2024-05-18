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Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер, №14 - Харків (138760) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 387 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1)
137,85 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
128,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1), блістер (1)
151,01
Економія: -20,43 грн
130,58 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
160,56 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (2)
136,30 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (1)
150,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (2)
153,46
Економія: -22,37 грн
131,09 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (2)
147,97 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (6)
150,42 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (4)
139,75 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1)
185,10
Економія: -50,90 грн
134,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
148,07 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
176,40
Економія: -42,90 грн
133,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
150,50
Економія: -16,11 грн
134,39 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
150,99 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
160,50 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
136,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (4), блістер (1)
147,92
Економія: -12,64 грн
135,28 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
160,06 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
143,47 грн