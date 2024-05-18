Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер, №14 - Дніпро (Дніпропетровськ) (138760) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 286 аптеках
Аптека шар@
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Дніпро, вул. Каменська, 40
Нє болєй
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Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Аптека доброго дня
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Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (5)
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Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Цілодобово
Дніпро, вул. Ближня, 31
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Коробова, 2
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 152
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Не болей! семья аптек
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (8), блістер (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Нє болєй
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Всього: упаковка (4), блістер (1)
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Дніпро, вул. Робоча, 168