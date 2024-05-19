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Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер, №7 - Львів (138759) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 132 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
95,52
Економія: -12,04 грн
83,48 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
76,38 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
75,80 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
98,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
75,37 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1)
109,10
Економія: -31,50 грн
77,60 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
82,64
Економія: -3,96 грн
78,68 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (2)
110,50
Економія: -32,90 грн
77,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
91,97
Економія: -15,00 грн
76,97 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (2)
74,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
89,50
Економія: -11,48 грн
78,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (3)
88,84
Економія: -12,82 грн
76,02 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: упаковка (1)
95,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (3)
105,40
Економія: -27,80 грн
77,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (1)
108,99
Економія: -30,97 грн
78,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
85,12
Економія: -8,31 грн
76,81 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Куліша, 47
Всього: упаковка (1)
75,18 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (1)
81,99
Економія: -3,97 грн
78,02 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
Всього: упаковка (4)
112,70
Економія: -35,10 грн
77,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Городоцька, 153
Всього: упаковка (1)
91,80
Економія: -14,20 грн
77,60 грн