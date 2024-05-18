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Алерзин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер, №7 - Харків (138759) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 329 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (3)
84,05 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
75,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
87,78
Економія: -13,36 грн
74,42 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
85,06 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
79,39 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (2)
87,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
93,17
Економія: -13,38 грн
79,79 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
83,00 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (4)
84,69 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
85,13 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
78,60 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
95,60
Економія: -18,90 грн
76,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
84,70 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
74,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
88,86
Економія: -12,86 грн
76,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
84,93 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
82,81 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
84,17 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 41 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
82,84 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
Всього: упаковка (1)
85,15 грн