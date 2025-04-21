Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 115 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
437,77
Економія при броні: -26,35 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
439,80
Економія при броні: -24,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
434,78
Економія при броні: -42,91 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
439,80
Економія при броні: -24,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
424,90
Економія при броні: -9,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
463,93
Економія при броні: -52,42 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
423,27
Економія при броні: -31,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
435,00
Економія при броні: -34,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
465,09
Економія при броні: -53,72 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
424,90
Економія при броні: -9,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
430,25
Економія при броні: -48,34 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
466,57
Економія при броні: -57,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон