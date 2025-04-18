Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 354 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нежданової, 32
1.2 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
464,99
Економія при броні: -61,70 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
422,91
Економія при броні: -35,88 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
431,49
Економія при броні: -30,32 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
444,84
Економія при броні: -43,67 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
439,40
Економія при броні: -21,10 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон