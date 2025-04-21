Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 123 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
433,82
Економія при броні: -20,46 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
439,80
Економія при броні: -20,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
447,58
Економія при броні: -17,46 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
448,38
Економія при броні: -62,39 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
428,33
Економія при броні: -26,12 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
419,80
Економія при броні: -0,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
450,74
Економія при броні: -54,65 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
435,13
Економія при броні: -47,17 грн