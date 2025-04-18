Київ (адресу не вказано)
Доступно в 926 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
446,50
Економія при броні: -28,80 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
405,34
Економія при броні: -47,28 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
424,84
Економія при броні: -46,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
441,89
Економія при броні: -55,03 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
420,29
Економія при броні: -49,03 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
430,06
Економія при броні: -51,71 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон