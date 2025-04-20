Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 184 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
414,80
Економія при броні: -1,30 грн
Аптека копійка
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Зачиняється за 41 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
444,95
Економія при броні: -54,12 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
432,00
Економія при броні: -72,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
429,34
Економія при броні: -52,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
425,16
Економія при броні: -52,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
414,06
Економія при броні: -36,37 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
440,58
Економія при броні: -51,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
414,00
Економія при броні: -0,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
430,47
Економія при броні: -35,27 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
436,61
Економія при броні: -61,96 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
452,11
Економія при броні: -75,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
448,55
Економія при броні: -72,17 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
450,53
Економія при броні: -75,57 грн