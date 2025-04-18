Харків (адресу не вказано)
Доступно в 403 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
429,40
Економія при броні: -44,88 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
427,82
Економія при броні: -40,68 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
416,30
Економія при броні: -1,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
416,80
Економія при броні: -2,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
419,20
Економія при броні: -4,70 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
437,76
Економія при броні: -40,14 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон