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Монурал (Monural)

Монурал (Monural)

Чернігів (адресу не вказано)
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Доступно в 88 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
416,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
379,50 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
431,82
Економія при броні: -12,95 грн
418,87 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
402,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
436,00
Економія при броні: -19,10 грн
416,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
416,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
444,94
Економія при броні: -44,85 грн
400,09 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
424,00
Економія при броні: -7,10 грн
416,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
368,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
443,05
Економія при броні: -35,99 грн
407,06 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
367,12 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
439,40
Економія при броні: -22,50 грн
416,90 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
374,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
428,36
Економія при броні: -48,38 грн
379,98 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
416,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
365,74 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
425,55
Економія при броні: -29,34 грн
396,21 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
381,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
436,06
Економія при броні: -56,08 грн
379,98 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
384,00 грн
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