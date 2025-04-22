Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 88 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
431,82
Економія при броні: -12,95 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
436,00
Економія при броні: -19,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
444,94
Економія при броні: -44,85 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
424,00
Економія при броні: -7,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
443,05
Економія при броні: -35,99 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
439,40
Економія при броні: -22,50 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
428,36
Економія при броні: -48,38 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
425,55
Економія при броні: -29,34 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон
436,06
Економія при броні: -56,08 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Монурал гранули для орального розчину 3 г пакет №1
Замбон