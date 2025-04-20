Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
11.7 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1188,00
Економія при броні: -45,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
11.9 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1214,70
Економія при броні: -0,10 грн
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 4-А
63.7 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, вул. Молодіжна, 6
170.9 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
227.2 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
250.1 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
251.8 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
252.5 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янка, вул. Захисників України, 39
261.7 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
842,80
Економія при броні: -0,10 грн
Ваша аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Слобода, вул. Пирогова, 3
279.0 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1275,80
Економія при броні: -20,30 грн
Авіценна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Слобода, вул. Пирогова, 3
279.0 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1266,00
Економія при броні: -10,50 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Сінна, 5/1
284.8 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 403
285.1 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 13:00
Черкаси, вул. Чехова, 101
285.2 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1276,20
Економія при броні: -34,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 349
286.0 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
286.4 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1214,00
Економія при броні: -12,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 116
286.6 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Пастерівська, 106/3
287.4 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
288.2 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1214,00
Економія при броні: -46,00 грн