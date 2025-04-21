Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Вінниця
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. 600-Річчя / Келецька, 50/49
5.2 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 96-Б
5.9 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 96-Г
6.0 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
В містах поряд
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бар, вул. Каштанова, 11
61.7 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1277,90
Економія при броні: -32,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Бар, вул. Туніка Миколи, 1-А
62.4 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
111.9 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 25
136.3 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 38
152.1 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Васильків, просп. Київський Шлях, 87-В
169.2 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1274,60
Економія при броні: -5,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А
178.7 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Курбаса Леся, 4-Б
189.6 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
192.9 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 50/2
193.2 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 2
193.2 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1227,10
Економія при броні: -33,88 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
195.5 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
196.7 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
197.1 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15-Б
197.4 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
197.5 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.