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Препідил (Prepidil)
Препідил (Prepidil)
Миколаїв
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
108.0 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1208,68
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-Б
123.4 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1278,00
Економія при броні:
-27,80 грн
1250,20
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
176.4 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1209,10
грн
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1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Олександрія, вул. Поштова, 53
211.6 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1216,20
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янка, вул. Захисників України, 39
234.1 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
842,80
Економія при броні:
-0,10 грн
842,70
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Тищика, 25
241.9 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1242,01
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
251.4 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1214,70
Економія при броні:
-0,10 грн
1214,60
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
251.6 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1188,00
Економія при броні:
-45,00 грн
1143,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
255.6 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
581,50
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Горішні Плавні, вул. Молодіжна, 6
262.0 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1167,16
грн
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Авіценна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Слобода, вул. Пирогова, 3
272.2 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1266,00
Економія при броні:
-11,10 грн
1254,90
грн
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Ваша аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Слобода, вул. Пирогова, 3
272.2 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1275,80
Економія при броні:
-20,90 грн
1254,90
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 116
276.0 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1165,19
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чехова, 101
276.3 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1276,20
Економія при броні:
-35,00 грн
1241,20
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сінна, 5/1
276.4 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1170,20
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Черкаси, вул. Пастерівська, 106/3
276.6 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1159,57
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 403
276.7 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1241,20
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
276.9 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1214,00
Економія при броні:
-12,00 грн
1202,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 349
277.2 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1170,25
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
278.6 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1214,00
Економія при броні:
-46,00 грн
1168,00
грн
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