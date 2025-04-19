Львів (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1278,40
Економія при броні: -47,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
1.4 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Руфа Юрія, 15
2.3 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1273,40
Економія при броні: -42,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
2.3 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
3.4 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 10
3.6 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1235,60
Економія при броні: -4,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 12
3.6 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1282,80
Економія при броні: -52,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Орлика Пилипа, 4
4.0 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1266,30
Економія при броні: -35,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 25-А
4.1 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1232,10
Економія при броні: -1,40 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 25-А
4.1 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Стрийська, 338
6.2 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
В містах поряд
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 63
53.4 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Самбір, вул. Коперника, 11
68.8 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1232,40
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 6
113.4 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
113.8 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Тернопіль, вул. Тролейбусна, 14
115.0 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1233,00
Економія при броні: -0,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Хмельницького Богдана, 11
118.1 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 38
139.6 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.