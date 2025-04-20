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Препідил (Prepidil)
Препідил (Prepidil)
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
106.6 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1209,10
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
121.6 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1214,70
Економія при броні:
-0,10 грн
1214,60
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
121.8 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1188,00
Економія при броні:
-45,00 грн
1143,00
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Горішні Плавні, вул. Молодіжна, 6
124.3 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1167,16
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
126.0 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
581,50
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 4-А
136.8 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1220,30
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Кам'янка, вул. Захисників України, 39
157.4 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
842,80
Економія при броні:
-0,10 грн
842,70
грн
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Авіценна
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Слобода, вул. Пирогова, 3
187.0 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1266,00
Економія при броні:
-11,10 грн
1254,90
грн
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Ваша аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Слобода, вул. Пирогова, 3
187.0 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1275,80
Економія при броні:
-20,90 грн
1254,90
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Черкаси, вул. Сінна, 5/1
192.7 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1170,20
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чехова, 101
193.0 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1276,20
Економія при броні:
-35,00 грн
1241,20
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 403
193.1 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1241,20
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 116
193.7 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1165,19
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 349
193.9 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1170,25
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
194.0 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1214,00
Економія при броні:
-12,00 грн
1202,00
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Пастерівська, 106/3
194.5 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1159,57
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
196.0 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1214,00
Економія при броні:
-46,00 грн
1168,00
грн
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Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
196.1 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1122,61
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 145
197.4 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1241,20
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 135
197.5 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1180,95
грн
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