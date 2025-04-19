Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Дніпро
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 4-А
8.8 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Мануйлівський, 29
7.4 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
64.4 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1188,00
Економія при броні: -45,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
64.6 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
64.6 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1214,70
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, вул. Молодіжна, 6
114.1 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
193.3 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
195.2 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
195.6 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
198.7 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янка, вул. Захисників України, 39
219.1 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
842,80
Економія при броні: -0,10 грн
Ваша аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Слобода, вул. Пирогова, 3
228.9 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1275,80
Економія при броні: -19,70 грн
Авіценна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Слобода, вул. Пирогова, 3
228.9 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1266,00
Економія при броні: -9,90 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Сінна, 5/1
234.3 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 403
234.7 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Черкаси, вул. Чехова, 101
234.9 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1276,20
Економія при броні: -34,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 349
235.5 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
236.1 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1214,00
Економія при броні: -12,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 116
236.5 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Пастерівська, 106/3
237.3 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
237.7 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1214,00
Економія при броні: -46,00 грн