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Препідил (Prepidil)
Препідил (Prepidil)
Чернігів
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
114.6 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1239,06
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
122.8 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1177,61
грн
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Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15-Б
127.6 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1247,02
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
128.2 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1190,51
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
128.2 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1275,20
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
128.4 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1277,60
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
129.0 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1159,57
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
129.1 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1179,96
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 77
129.7 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1275,30
Економія при броні:
-0,10 грн
1275,20
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 76-В
129.7 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1217,40
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
129.7 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1215,58
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
129.8 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1191,48
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
130.1 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1232,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1217,00
Економія при броні:
-46,00 грн
1171,00
грн
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Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
132.0 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1214,40
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 50/2
132.6 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1327,00
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 2
132.7 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1227,10
Економія при броні:
-33,88 грн
1193,22
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Курбаса Леся, 4-Б
134.6 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1186,26
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Конотоп, вул. Коновальця Євгена, 1
135.9 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1241,04
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А
145.9 км
Препідил гель для ендоцервікального введення 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Пфайзер Інк.
1160,13
грн
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