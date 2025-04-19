Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках у Дніпро
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Назо-Спрей спрей назальний 0.5 мг/мл контейнер 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Назо-Спрей спрей назальний 0.5 мг/мл контейнер 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Моніторна, 2
4.2 км
Назо-Спрей спрей назальний 0.5 мг/мл контейнер 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 3
4.3 км
Назо-Спрей спрей назальний 0.5 мг/мл контейнер 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Назо-Спрей спрей назальний 0.5 мг/мл контейнер 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
81,00
Економія при броні: -21,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
4.4 км
Назо-Спрей спрей назальний 0.5 мг/мл контейнер 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
4.7 км
Назо-Спрей спрей назальний 0.5 мг/мл контейнер 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2
4.7 км
Назо-Спрей спрей назальний 0.5 мг/мл контейнер 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 16
4.9 км
Назо-Спрей спрей назальний 0.5 мг/мл контейнер 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Первозванівська, 3-Б
6.1 км
Назо-Спрей спрей назальний 0.5 мг/мл контейнер 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 121
8.3 км
Назо-Спрей спрей назальний 0.5 мг/мл контейнер 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
8.4 км
Назо-Спрей спрей назальний 0.5 мг/мл контейнер 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 25-Б
8.8 км
Назо-Спрей спрей назальний 0.5 мг/мл контейнер 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
8.9 км
Назо-Спрей спрей назальний 0.5 мг/мл контейнер 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Старозаводська, 1
9.0 км
Назо-Спрей спрей назальний 0.5 мг/мл контейнер 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Янтарна, 79
9.5 км
Назо-Спрей спрей назальний 0.5 мг/мл контейнер 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 37
10.2 км
Назо-Спрей спрей назальний 0.5 мг/мл контейнер 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 111
10.8 км
Назо-Спрей спрей назальний 0.5 мг/мл контейнер 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Дунайська, 41-Б
20.2 км
Назо-Спрей спрей назальний 0.5 мг/мл контейнер 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-М
21.5 км
Назо-Спрей спрей назальний 0.5 мг/мл контейнер 15 мл №1
Корпорація Здоров'я
80,00
Економія при броні: -21,00 грн