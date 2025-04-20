Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
337,00
Економія при броні: -45,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
3.6 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
356,00
Економія при броні: -64,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
323,00
Економія при броні: -31,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
4.2 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
323,00
Економія при броні: -31,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
4.8 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
323,00
Економія при броні: -31,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
8.8 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
288.2 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
324,00
Економія при броні: -34,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
435.2 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
340,00
Економія при броні: -35,00 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
435.3 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
483,80
Економія при броні: -103,90 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Маккейна Джона, 35-А
441.3 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
483,80
Економія при броні: -103,90 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
450.7 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
340,00
Економія при броні: -35,00 грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 41
477.6 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
332,00
Економія при броні: -16,60 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
516.1 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
315,00
Економія при броні: -15,75 грн
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Коростишів, вул. Київська, 109-А
522.4 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
299,00
Економія при броні: -8,97 грн
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
530.1 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
371,00
Економія при броні: -11,13 грн
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Одеська, 51
531.0 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
299,00
Економія при броні: -8,97 грн
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
532.4 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
314,00
Економія при броні: -9,42 грн
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Раскової, 1
532.6 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
299,00
Економія при броні: -8,97 грн
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Лесі Українки, 14
545.2 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
297,00
Економія при броні: -8,91 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Муровані Курилівці, вул. Незалежності, 87
572.4 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
253,58
Економія при броні: -2,59 грн