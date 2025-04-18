Київ (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Київ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Маккейна Джона, 35-А
3.7 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
483,80
Економія при броні: -103,90 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
8.2 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
340,00
Економія при броні: -30,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
340,00
Економія при броні: -30,00 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
9.6 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
483,80
Економія при броні: -103,90 грн
В містах поряд
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 41
94.3 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
332,00
Економія при броні: -16,60 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коростишів, вул. Київська, 109-А
105.5 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
299,00
Економія при броні: -8,97 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Лесі Українки, 14
134.5 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
297,00
Економія при броні: -8,91 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коростень, вул. Грушевського, 20
143.5 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
299,00
Економія при броні: -8,97 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
149.8 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
371,00
Економія при броні: -11,13 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Бердичів, вул. Раскової, 1
149.8 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
299,00
Економія при броні: -8,97 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Бердичів, вул. Житомирська, 38
150.9 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
314,00
Економія при броні: -9,42 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Одеська, 51
151.7 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
299,00
Економія при броні: -8,97 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
157.6 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
324,00
Економія при броні: -28,00 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
198.8 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
315,00
Економія при броні: -15,75 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Звягель, вул. Анни Ярославни, 19
206.5 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
299,00
Економія при броні: -8,97 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
248.5 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
297,00
Економія при броні: -8,91 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славута, вул. Захисників України, 19-А
259.9 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
286,00
Економія при броні: -8,58 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славута, вул. Козацька, 2
260.5 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
307,00
Економія при броні: -9,21 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 25
265.4 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
318,00
Економія при броні: -9,54 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Муровані Курилівці, вул. Незалежності, 87
290.2 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
251,48
Економія при броні: -1,53 грн