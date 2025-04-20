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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
124.7 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
290,37
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
128.3 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
323,00
Економія при броні:
-31,00 грн
292,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
129.0 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
323,00
Економія при броні:
-31,00 грн
292,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
129.6 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
323,00
Економія при броні:
-31,00 грн
292,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
131.7 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
337,00
Економія при броні:
-45,00 грн
292,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
133.7 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
356,00
Економія при броні:
-64,00 грн
292,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
196.0 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
324,00
Економія при броні:
-34,00 грн
290,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
342.3 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
340,00
Економія при броні:
-35,00 грн
305,00
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
343.0 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
483,80
Економія при броні:
-103,90 грн
379,90
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Маккейна Джона, 35-А
347.6 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
483,80
Економія при броні:
-103,90 грн
379,90
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
358.4 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
340,00
Економія при броні:
-35,00 грн
305,00
грн
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 41
365.4 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
332,00
Економія при броні:
-16,60 грн
315,40
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
390.4 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
315,00
Економія при броні:
-15,75 грн
299,25
грн
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Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
412.5 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
371,00
Економія при броні:
-11,13 грн
359,87
грн
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Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Одеська, 51
413.2 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
299,00
Економія при броні:
-8,97 грн
290,03
грн
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Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Коростишів, вул. Київська, 109-А
413.3 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
299,00
Економія при броні:
-8,97 грн
290,03
грн
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Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
414.9 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
314,00
Економія при броні:
-9,42 грн
304,58
грн
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Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Раскової, 1
415.3 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
299,00
Економія при броні:
-8,97 грн
290,03
грн
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Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Лесі Українки, 14
433.0 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
297,00
Економія при броні:
-8,91 грн
288,09
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Муровані Курилівці, вул. Незалежності, 87
441.4 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
253,61
Економія при броні:
-0,22 грн
253,39
грн
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