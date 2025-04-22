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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
121.6 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
340,00
Економія при броні:
-35,00 грн
305,00
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
127.8 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
483,80
Економія при броні:
-103,90 грн
379,90
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
340,00
Економія при броні:
-35,00 грн
305,00
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Маккейна Джона, 35-А
130.8 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
483,80
Економія при броні:
-103,90 грн
379,90
грн
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Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коростень, вул. Грушевського, 20
194.1 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
299,00
Економія при броні:
-8,97 грн
290,03
грн
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Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коростишів, вул. Київська, 109-А
205.0 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
299,00
Економія при броні:
-8,97 грн
290,03
грн
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Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 41
215.3 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
332,00
Економія при броні:
-16,60 грн
315,40
грн
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Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Лесі Українки, 14
230.4 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
297,00
Економія при броні:
-8,91 грн
288,09
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
235.3 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
324,00
Економія при броні:
-34,00 грн
290,00
грн
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Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Бердичів, вул. Раскової, 1
258.8 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
299,00
Економія при броні:
-8,97 грн
290,03
грн
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Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
259.9 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
371,00
Економія при броні:
-11,13 грн
359,87
грн
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Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Бердичів, вул. Житомирська, 38
260.3 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
314,00
Економія при броні:
-9,42 грн
304,58
грн
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Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Одеська, 51
261.9 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
299,00
Економія при броні:
-8,97 грн
290,03
грн
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Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Звягель, вул. Анни Ярославни, 19
276.6 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
299,00
Економія при броні:
-8,97 грн
290,03
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
320.2 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
315,00
Економія при броні:
-15,75 грн
299,25
грн
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Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
331.6 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
297,00
Економія при броні:
-8,91 грн
288,09
грн
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Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славута, вул. Захисників України, 19-А
337.8 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
286,00
Економія при броні:
-8,58 грн
277,42
грн
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Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славута, вул. Козацька, 2
338.3 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
307,00
Економія при броні:
-9,21 грн
297,79
грн
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Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 25
349.3 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
318,00
Економія при броні:
-9,54 грн
308,46
грн
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Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Шевченка, 18
365.8 км
Ілон® мазь туба 25 г №1
Alpen Pharma AG
297,00
грн
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