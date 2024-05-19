Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИВідхаркувальні засобиІншіАнтитусинЦіни в аптеках

Антитусин таблетки блістер, №10 - Львів (117720) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 204 аптеках
Аптека нц
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (2)
29,13
Економія: -3,67 грн
25,46 грн
Аптека сальве
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (11)
26,37
Економія: -0,04 грн
26,33 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (4)
28,85
Економія: -8,31 грн
20,54 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (6)
20,59 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (10)
28,10
Економія: -4,65 грн
23,45 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (3)
28,90 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (10)
34,10
Економія: -10,70 грн
23,40 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
31,80 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (5)
33,60
Економія: -10,15 грн
23,45 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (11)
29,92
Економія: -6,47 грн
23,45 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (5)
24,20
Економія: -1,16 грн
23,04 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (10)
34,10
Економія: -10,70 грн
23,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (4)
27,26
Економія: -5,27 грн
21,99 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (2)
25,80
Економія: -2,35 грн
23,45 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (7)
33,60
Економія: -10,15 грн
23,45 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (4)
30,52
Економія: -7,07 грн
23,45 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (2)
31,80 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (10)
37,20
Економія: -13,75 грн
23,45 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (14)
27,90
Економія: -4,45 грн
23,45 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (3)
30,52
Економія: -7,07 грн
23,45 грн