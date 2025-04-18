Ессенціалє® Н (Essentiale® N)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 138 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
565,25
Економія при броні: -50,13 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
548,02
Економія при броні: -19,54 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
617,12
Економія при броні: -101,74 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
564,03
Економія при броні: -48,65 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
544,10
Економія при броні: -8,20 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
527,19
Економія при броні: -39,21 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
608,87
Економія при броні: -89,39 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
565,87
Економія при броні: -81,67 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
625,39
Економія при броні: -33,37 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
626,35
Економія при броні: -77,76 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
337,03
Економія при броні: -38,86 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
544,10
Економія при броні: -8,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
570,64
Економія при броні: -84,27 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
633,60
Економія при броні: -85,01 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
587,40
Економія при броні: -51,50 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
3.4 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
569,38
Економія при броні: -83,01 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
557,66
Економія при броні: -43,13 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
576,45
Економія при броні: -90,08 грн