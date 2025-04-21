Ессенціалє® Н (Essentiale® N)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 77 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
613,99
Економія при броні: -28,96 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
544,10
Економія при броні: -8,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
561,92
Економія при броні: -27,23 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
544,10
Економія при броні: -8,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
623,20
Економія при броні: -108,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
590,26
Економія при броні: -81,93 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
325,50
Економія при броні: -4,08 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
598,50
Економія при броні: -62,80 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
581,58
Економія при броні: -98,51 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
562,49
Економія при броні: -57,06 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
544,60
Економія при броні: -8,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
614,13
Економія при броні: -98,15 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
544,10
Економія при броні: -8,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
615,54
Економія при броні: -88,73 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 74-А/1
3.6 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
604,77
Економія при броні: -79,50 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
623,96
Економія при броні: -98,69 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
544,10
Економія при броні: -8,40 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
3.7 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна