Ессенціалє® Н (Essentiale® N)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 80 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
454,42
Економія при броні: -72,89 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
615,60
Економія при броні: -99,58 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
564,25
Економія при броні: -87,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
602,55
Економія при броні: -87,02 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
566,46
Економія при броні: -101,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
618,87
Економія при броні: -103,22 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
632,47
Економія при броні: -116,84 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
620,39
Економія при броні: -100,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
619,56
Економія при броні: -103,52 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 10
2.7 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
544,10
Економія при броні: -24,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
611,91
Економія при броні: -96,79 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
498,32
Економія при броні: -86,16 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
557,35
Економія при броні: -80,06 грн