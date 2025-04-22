Ессенціалє® Н (Essentiale® N)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 46 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
435,68
Економія при броні: -5,44 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
599,10
Економія при броні: -17,97 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
544,10
Економія при броні: -6,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
587,40
Економія при броні: -49,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
598,50
Економія при броні: -60,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
633,66
Економія при броні: -99,03 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
544,10
Економія при броні: -6,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
624,68
Економія при броні: -76,09 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
587,40
Економія при броні: -49,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
604,25
Економія при броні: -65,88 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
112,37
Економія при броні: -11,53 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
435,28
Економія при броні: -5,04 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
587,60
Економія при броні: -49,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
621,15
Економія при броні: -95,88 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
563,78
Економія при броні: -29,43 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
630,09
Економія при броні: -36,68 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 27
1.2 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
544,10
Економія при броні: -6,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
452,33
Економія при броні: -40,34 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
216,56
Економія при броні: -1,44 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
Ессенціалє® Н розчин для ін'єкцій 250 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Опелла Хелскеа Україна
613,08
Економія при броні: -98,10 грн