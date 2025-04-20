Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 150 аптеках у Запоріжжя
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
22,75
Економія при броні: -1,54 грн
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
48,51
Економія при броні: -3,30 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
24,23
Економія при броні: -1,13 грн
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
49,31
Економія при броні: -5,33 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
44,10
Економія при броні: -0,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
24,09
Економія при броні: -0,75 грн
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
46,84
Економія при броні: -1,45 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
25,94
Економія при броні: -4,41 грн
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
25,79
Економія при броні: -1,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
22,28
Економія при броні: -1,07 грн
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
48,71
Економія при броні: -6,81 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
22,86
Економія при броні: -1,45 грн
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
46,91
Економія при броні: -1,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
24,34
Економія при броні: -2,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
25,03
Економія при броні: -3,62 грн
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
52,01
Економія при броні: -3,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
22,33
Економія при броні: -1,02 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
22,83
Економія при броні: -1,24 грн
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
46,19
Економія при броні: -1,68 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
26,46
Економія при броні: -0,54 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
3.1 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог