Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 93 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
22,75
Економія при броні: -1,43 грн
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
27,23
Економія при броні: -1,36 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
44,10
Економія при броні: -1,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
22,58
Економія при броні: -1,26 грн
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
45,68
Економія при броні: -3,63 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
34,64
Економія при броні: -0,24 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
45,40
Економія при броні: -2,40 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
35,28
Економія при броні: -0,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
21,84
Економія при броні: -1,29 грн
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
43,18
Економія при броні: -1,78 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
24,32
Економія при броні: -3,48 грн
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
48,65
Економія при броні: -6,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
44,10
Економія при броні: -1,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
22,01
Економія при броні: -1,18 грн
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
46,24
Економія при броні: -3,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
22,98
Економія при броні: -1,00 грн
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
49,02
Економія при броні: -6,93 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
44,10
Економія при броні: -1,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
21,93
Економія при броні: -1,10 грн
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
39,68
Економія при броні: -1,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №50
Технолог
23,38
Економія при броні: -2,10 грн
Ніфедипін таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Технолог
46,76
Економія при броні: -3,61 грн